Coronavirus in Sicilia: 1.422 nuovi casi, 211 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.422 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 211 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 7.416 tamponi processati. Salgono a 41.532 i casi registrati dall’inizio dell’emergenza covid-19 sull’Isola. Il bollettino del 15 novembre 2020 segnala 16 ricoverati in più, 385 guariti e 36 decessi. Vediamo i dati del coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Sono 28.807 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 27.114 si trovano in isolamento domiciliare, 1.476 sono ricoverati in ospedale, 217 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia, sull’Isola si sono registrati 41.532 contagi su 816.609 tamponi effettuati, 11.829 persone guarite e 896 vittime del coronavirus.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.422 nuovi contagi di coronavirus registrati dal bollettino del 15 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 482 a Catania, 452 a Palermo, 211 a Messina, 103 a Ragusa, 60 a Caltanissetta, 57 a Siracusa, 24 ad Agrigento, 18 a Trapani e 15 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus, tra Messina e provincia sono stati registrati 3.941 casi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 15 novembre 2020

Il bollettino del 15 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità segnala 33.979 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 195.275 tamponi. Le persone attualmente positive al covid-19 sulla Penisola sono 712.490. Di queste, 677.021 sono in isolamento domiciliare, 32.047 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.422 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati rilevati 1.178.529 casi su 18.878.386 tamponi. Le persone guarite sono state 420.810 (+9.376), le persone decedute a causa del covid-19 sono state 45.229 (+546.

(7)