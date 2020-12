Coronavirus in Sicilia: 1.399 nuovi casi, 86 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.399 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 86 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 10.773 tamponi. Salgono quindi a 65.085 i casi registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino dell’1 dicembre 2020 segnala 1.259 guariti e 34 persone decedute. Scendono i ricoveri di 36 unità. Vediamo, più nel dettaglio, i dati sul covid-19 nelle province della Sicilia.

Sono 40.730 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 38.993 si trovano in isolamento domiciliare, 1.517 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 220 nelle terapie intensive. Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati registrati 65.085 casi di covid su 970.696 tamponi. I guariti sono 22.766, le vittime 1.589.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.399 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino dell’1 dicembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 614 a Catania, 357 a Palermo, 87 a Siracusa, 86 a Messina, 78 a Caltanissetta, 69 a Trapani, 55 a Ragusa, 49 ad Agrigento e 4 ad Enna.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 tra Messina e provincia sono stati registrati 6.247 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino dell’1 dicembre 2020

Allargando lo sguardo allo scenario nazionale, vediamo che il bollettino dell’1 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 19.350 nuovi casi di coronavirus in Italia su 182.100 tamponi. Sono 779.945 le persone attualmente positive al covid sulla Penisola. Di queste, 743.471 si trovano in isolamento domiciliare, 32.811 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.663 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati rilevati 1.620.901 casi di coronavirus su 22.127.199 tamponi. Le persone guarite sono 784.595, le persone decedute 56.361.

(8)