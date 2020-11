Coronavirus in Sicilia: 1.317 nuovi casi, 64 contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.317 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 64 contagi tra Messina e provincia, rilevati su 11.433 tamponi. Gli attuali positivi sono 38.320. Il bollettino del 25 novembre 2020 segnala 1.149 guariti in più e 47 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 nelle singole province della Sicilia.

Salgono a 38.320 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 36.496 si trovano in isolamento domiciliare, 1.574 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 250 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza covid-19 sull’Isola sono stati rilevati 57.001 casi su 911.444 tamponi. I guariti sono 17.359 (+1.149), le vittime 1.322 (+47).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale dei 1.317 nuovi contagi registrati dal bollettino del 25 novembre 2020, la situazione è la seguente nelle province della Sicilia: 330 nuovi casi a Catania, 328 a Palermo, 170 ad Enna, 158 a Trapani, 88 a Ragusa, 71 ad Agrigento, 65 a Siracusa, 64 a Messina e 43 a Caltanissetta.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus a Messina e provincia sono stati registrati in totale 5.517 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 25 novembre 2020

Allargando lo sguardo al territorio nazionale, il bollettino del 25 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 25.853 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 230.007 tamponi. Il numero delle persone attualmente positive al covid-19 scende a 791.697 (-6.689). Di queste, 753.536 si trovano in isolamento domiciliare, 34.313 sono ricoverate con sintomi negli ospedali della Penisola, 3.848 nelle terapie intensive.

Dall’inizio della pandemia, in Italia si sono registrati 1.480.874 casi di covid-19 su 20.956.187 tamponi. Le persone guarite dal coronavirus sono 637.149 (+31.819), le persone decedute 52.028 (+722).

(34)