Coronavirus in Sicilia: 1.306 nuovi casi, 160 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.306 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 160 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 9.963 tamponi. Il bollettino del 24 novembre 2020 indica 972 guariti e 48 persone decedute. Dalla Regione segnalano che nelle 24 ore di riferimento non c’è stato nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulle singole province della Sicilia.

Sono 38.199 le persone attualmente positive al covid-19 in Sicilia. Di queste, 36.355 si trovano in isolamento domiciliare, 1.601 sono ricoverate in ospedale, 243 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza sull’Isola sono stati rilevati 55.684 casi su 900.011 tamponi. I guariti sono 16.210, le vittime 1.275.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.306 nuovi casi di coronavirus segnalati dal bollettino del 24 novembre 2020 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 324 a Catania, 313 a Palermo, 160 a Messina, 158 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Ragusa, 76 ad Agrigento, 63 a Caltanissetta e 20 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19 a Messina e provincia sono stati registrati 5.453 contagi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 24 novembre 2020

Il bollettino del 24 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 23.232 nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 798.386, invece, gli attuali positivi. Di questi, 759.993 sono in isolamento domiciliare, 34.577 sono ricoverati con sintomi, 3.816 nelle terapie intensive. Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati rilevati 1.455.022 contagi da covid-19 su 20.726.180 tamponi. I dimessi guariti sono 605.330 (+20.837), le persone decedute a causa del coronavirus 51.306 (+853).

