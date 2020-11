Coronavirus in Sicilia: 1.249 nuovi casi, 45 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.249 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 45 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 7.712 tamponi. Il bollettino del 23 novembre 2020 segnala 457 guariti e 41 deceduti. Sono 9 i pazienti in più ricoverati in ospedale, 2 dei quali in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province.

Sono 37.913 le persone attualmente positive al covid-19 in Sicilia. Di queste, 36.066 si trovano in isolamento domiciliare, 1.604 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 243 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola si sono registrati 54.378 casi di coronavirus su 890.048 tamponi. Le persone guarite sono state 15.238, mentre le vittime 1.227.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.249 casi di coronavirus registrati nel bollettino del 23 novembre 2020 sono così suddivisi tra le singole province della Sicilia: 434 a Catania, 413 a Palermo, 160 a Ragusa, 101 a Siracusa, 45 a Messina, 44 a Caltanissetta, 34 ad Enna, 14 a Trapani e 4 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19, tra Messina e provincia sono stati rilevati in totale 5.293 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 23 novembre 2020

Passando al report nazionale, il bollettino del 23 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 22.930 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 148.945 tamponi. Gli attuali positivi sono 796.849. Di questi, 758.342 si trovano in isolamento domiciliare, 34.697 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 3.810 nelle terapie intensive della Penisola.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Italia sono stati registrati 1.431.795 contagi su 20.537.521 tamponi processati. I dimessi guariti sono stati 584.493 (+31.395), le persone decedute 50.453 (+630).

(16)