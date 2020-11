Coronavirus in Sicilia: 1.201 nuovi casi, 102 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 102 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.856 tamponi. Salgono a 22.832 gli attuali positivi al covid-19 sull’isola, mentre i nuovi ricoveri sono 53, 8 dei quali in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio, i dati del bollettino del 10 novembre 2020 sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 33.495 i contagi da covid in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 22.832 le persone attualmente positive. Di queste, 21.289 si trovano in isolamento domiciliare, 1.348 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 195 in terapia intensiva. Il bollettino del 10 novembre 2020 segnala 9.928 guariti (+276) e 735 (+32) persone decedute. Gli 8.856 tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento portano il totale a 770.408.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.201 nuovi contagi di coronavirus segnalati dal bollettino del 10 novembre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 308 a Catania, 260 ad Agrigento, 197 a Palermo, 102 a Messina, 102 a Caltanissetta, 84 a Trapani, 68 a Siracusa, 58 ad Enna e 22 a Ragusa.

I contagi da coronavirus registrati tra Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.068.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 10 novembre 2020

Sono 35.098 i nuovi contagi di covid-19 in Italia, rilevati su 217.758 tamponi. Sono 590.110 gli attuali positivi. Di questi, 558.506 sono in isolamento domiciliare, 28.633 sono ricoverati in ospedale, 2.971 nelle terapie intensive della Penisola.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati rilevati 995.463 casi su 17.740.196 tamponi. I dimessi guariti sono 363.023 (+17.734), le vittime 42.330 (+580).

