Coronavirus in Sicilia: 1.155 nuovi casi, 103 i contagi tra Messina e provincia

Sono 1.155 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 103 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 9.376 tamponi processati. Salgono così a 17.618 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola. Nel bollettino del 4 novembre 2020 registrano inoltre 31 pazienti ricoverati in più. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia.

Sono 26.080 i casi di coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre raggiungono quota 17.618 le persone attualmente positive al covid. Di queste, 16.365 si trovano in isolamento domiciliare, 1.105 sono ricoverate con sintomi negli ospedali dell’Isola, 148 in terapia intensiva. I guariti in totale sono 7.893 (+324), mentre le vittime 569 (+19). Con i 9.376 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 4 novembre, il totale sale a 718.747.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.155 nuovi casi registrati dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 4 novembre 2020 sono così suddivisi tra le singole province della Sicilia: 352 a Palermo, 324 a Catania, 134 ad Agrigento, 103 a Messina, 98 a Ragusa, 54 a Trapani, 41 a Siracusa, 27 a Caltanissetta, 22 ad Enna.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus tra Messina e provincia si sono registrati 2.304 contagi in totale.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 4 novembre 2020

Sono 30.550 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 4 novembre 2020. Salgono così a 790.377 i casi dall’inizio dell’epidemia sulla Penisola, mentre gli attuali positivi sono 443.235. Di questi, 418.827 sono in isolamento domiciliare, 22.116 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere del Paese, 2.292 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, in Italia sono stati registrati 307.378 guariti (+5.103) e 39.764 (+352). I tamponi processati sono stati 16.497.767 (+211.831).

