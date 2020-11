Coronavirus in Sicilia: 1.095 nuovi casi, 106 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Superano quota mille i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 106 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.547 tamponi processati. Aumentano i ricoveri, 47 in più, 10 dei quali in terapia intensiva. Il numero dei guariti segnalato dal bollettino dell’1 novembre 2020 indica, invece, 197 persone, mentre sono stati 16 i decessi nelle 24 ore di riferimento. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Sono 1.095 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia, 15.324 gli attuali positivi. Di questi, 14.193 sono in isolamento domiciliare, 999 sono ricoverati con sintomi, 132 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sull’Isola sono stati registrati 22.853 contagi. I guariti sono stati 7.011 (+197), mentre le vittime 518 (+16). Con gli 8.547 tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento del bollettino dell’1 novembre 2020 il numero totale sale a 693.322.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale, i contagi da coronavirus registrati dal bollettino dell’1 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono così suddivisi tra le singole province della Sicilia: 316 a Catania, 277 a Palermo, 110 ad Agrigento, 106 a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragusa, 49 ad Enna, 45 a Caltanissetta, 10 a Trapani.

Tra Messina e provincia, dall’inizio dell’emergenza sono stati rilevati 2.029 casi di covid-19.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino dell’1 novembre 2020

Il bollettino dell’1 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 29.907 nuovi casi di covid-19 in Italia. I contagi totali dall’inizio dell’emergenza sono stati 709.335, mentre le persone attualmente positive al coronavirus nella Penisola sono 378.129. Di queste, 357.288 si trovano in isolamento domiciliare, 18.902 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 1.939 sono in terapia intensiva. I guariti sono 292.380 (+2.954), i deceduti 38.826 (+208).

I tamponi processati dall’inizio dei rilievi sono in totale 15.967.918 (+183.457).

