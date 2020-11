Coronavirus in Sicilia: 1.083 nuovi casi, 200 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.083 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 200 i contagi tra Messina e provincia, su 6.894 tamponi processati. Salgono a 31.271 i positivi rilevati dall’inizio dell’emergenza, mentre le persone attualmente affette dal covid-19 sono 21.467. Si registrano 97 ricoveri in più, 8 dei quali in terapia intensiva. Vediamo, nel dettaglio, i dati del bollettino dell’8 novembre 2020 sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Dei 21.467 attuali positivi rilevati in Sicilia delle 24 ore dei riferimento, 20.040 sono in isolamento domiciliare, 1.250 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 177 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sull’Isola sono stati rilevati 31.271 contagi su 753.094 tamponi. I guariti sono in totale 9.128 (+340), 676 (+13) le vittime.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale, il bollettino dell’8 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala la seguente situazione. I 1.083 nuovi casi di coronavirus sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 239 a Catania, 200 a Messina, 198 a Ragusa, 175 a Siracusa, 152 a Palermo, 92 a Caltanissetta, 22 ad Enna, 5 a Trapani. Zero nuovi contagi, invece, ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia coronavirus, tra Messina e provincia sono stati rilevati 2.833 contagi totali.

Il covid-19 in Italia: il bollettino dell’8 novembre 2020

Sono 32.616 i nuovi casi di covid-19 in Italia, registrati dal bollettino dell’8 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) su un totale di 191.144 tamponi. Le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono 558.636. Di queste, 529.447 si trovano in isolamento domiciliare, 26.440 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.749 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati effettuati 17.374.713 tamponi, si sono registrati 335.074 (+6.183) dimessi guariti e sono decedute 41.394 (+331) persone.

