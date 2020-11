Coronavirus in Sicilia: 1.023 nuovi casi, 133 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.023 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 133 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.458 tamponi. Salgono così a 32.294 i positivi registrati dall’inizio dell’emergenza covid-19 sull’Isola. I nuovi ricoveri sono 63, 10 dei quali in terapia intensiva. Vediamo nel dettaglio i dati del bollettino del 9 novembre 2020 sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 21.939 gli attuali positivi al covid in Sicilia. Di questi, 20.449 si trovano in isolamento domiciliare, 1.303 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 187 nelle terapie intensive dell’Isola. Nelle 24 di riferimento del bollettino del 9 novembre 2020 si segnalano inoltre 524 persone guarite e 27 decedute. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 761.552 (+8.458). I dimessi guariti 9.652, le vittime 703.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Passando al dato territoriale, il bollettino del 9 novembre 2020 segnala che i 1.023 nuovi casi registrati di coronavirus sono così suddivisi suddivisi tra le province della Sicilia: 359 a Catania, 188 a Palermo, 161 a Ragusa, 133 a Messina, 99 a Siracusa, 77 ad Enna, 6 a Trapani. Nessun nuovo caso viene segnalato, invece, ad Agrigento e a Caltanissetta.

In totale dall’inizio dell’epidemia coronavirus tra Messina e provincia sono stati rilevati 2.966 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 9 novembre 2020

Allargando lo sguardo al dato nazionale, il bollettino del 9 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 25.271 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 147.725 tamponi. Le persone attualmente positive al covid-19 sulla Penisola sono 573.334. Di queste, 542.849 sono in isolamento domiciliare, 27.636 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 2.849 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati effettuati 17.522.438 tamponi, i dimessi guariti sono 345.289 (+10.215), le persone decedute sono 41.750 (+356).

