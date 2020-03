Coronavirus. Il Policlinico di Messina attiva la consegna dei referti via e-mail

Il Policlinico “G. Martino” di Messina ha attivato il servizio di consegna via e-mail dei referti di esami di laboratorio e di anatomia patologica. L’iniziativa rientra tra le misure pensate dall’Azienda per il contenimento del coronavirus e mira a evitare sovraffollamenti all’interno della struttura. A comunicare l’avvio del servizio è la direzione aziendale del Policlinico “G. Martino” di Messina che, in una nota, spiega come usufruirne.

Come funziona la consegna via e-mail dei referti?

Per accedervi occorre compilare un modulo di consenso che può essere scaricato dal sito del Policlinico (visitabile a questo link). Una volta scaricato e compilato il modulo, questo dovrà essere spedito, insieme a una copia del documento d’identità, a uno dei seguenti indirizzi e-mail:

anatomia.patologica@polime.it per il ritiro di referti di analisi isto-citopatologiche ;

; patologia.clinica@polime.it per il ritiro di referti di analisi di laboratorio.

Il modulo di consenso è disponibile a questo link.

