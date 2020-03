Coronavirus. Il Papardo attiva la procedura per avere informazioni sui parenti ricoverati

L’ospedale Papardo di Messina ha attivato la procedura per garantire ai familiari dei pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive per coronavirus di ricevere informazioni sui loro cari.

L’Azienda Ospedaliera Papardo mette quindi a disposizione due canali:

1) Inviando una mail a covid19malattieinfettive@aopapardo.it indicando il nome e il cognome del paziente oltre al proprio nome, cognome ed estremi obbligatori di un documento di identità e grado di parentela col paziente;

2) Telefonate dalle 18 alle 19 al numero dedicato 090-3996058;

«Si ricorda che per la sicurezza dei parenti e degli stessi pazienti e di tutto il personale sanitario, l’isolamento con l’esterno è una prassi indifferibile. E come in tutta Italia l’emergenza coronavirus pone delle misure straordinarie. Stiamo cercando di tutelare anche le esigenze dei familiari ma serve la collaborazione di tutti per superare questo momento». Questo il commento del Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario

