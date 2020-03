Coronavirus e prevenzione: al via la sanificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte

Al via la sanificazione programmata del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina. A sovrintendere le operazioni di igienizzazione dei locali è il Covid Team istituito nei giorni scorsi dal Policlinico “G. Martino” e dall’ASP per la gestione dell’emergenza coronavirus in tutta l’area metropolitana.

Attualmente, quindi, il Pronto Soccorso del Piemonte è chiuso all’utenza e ritornerà operativo al termine degli interventi di sanificazione attualmente in corso. Nell’attesa, chi ne avesse bisogno, potrà recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale Papardo o a quello del Policlinico, che invece sono aperti.

Gli interventi di sanificazione avviati nei locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte rientrano tra le iniziative di prevenzione e contenimento del coronavirus, in linea quanto disposto a livello regionale e nazionale.

