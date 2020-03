Coronavirus: è online il bando per creare una taskforce di 500 infermieri

È online sul sito della Protezione Civile il bando per creare una taskforce di 500 infermieri. Per potersi candidare e segnalare la propria disponibilità basta compilare un form online entro le ore 20:00 di oggi, sabato 28 marzo. I selezionati saranno destinati dalla Protezione civile alle Regioni più colpite dal coronavirus.

La partecipazione all’unità prevede il rimborso spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Saranno le singole Regione, inoltre, a provvedere alla sistemazione degli infermieri selezionati attraverso il bando in appositi alloggi.

Se verranno selezionati infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale non sarà necessario l’assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per gli infermieri che lavorano in strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale è richiesto l’assenso preventivo. Gli infermieri che svolgono il loro lavoro da liberi professionisti con rapporto di somministrazione di lavoro occorre l’assenso della struttura presso la quale operano, se si tratta di una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Per partecipare al bando di selezione di 500 infermieri da impiegare nelle regioni maggiormente colpite dal coronavirus basta collegarsi a questo link e compilare il modulo online.

