Coronavirus. De Luca vuole l’esercito e annuncia ordinanza “anti-passeggio” a Messina

211 Condivisioni Facebook Twitter

Il sindaco Cateno De Luca annuncia l’arrivo di una nuova ordinanza anti-passeggio, con tanto di elenco delle strade “vietate”, che formalizza il divieto di passeggiare o fare attività sportiva in luogo pubblico sul territorio comunale di Messina. Il documento, ha spiegato il sindaco in diretta Facebook di questa sera, sarà pronto questa sera e pubblicato domani. Per far rispettare queste nuove regole, ritenute dal sindaco necessarie per contenere il contagio da coronavirus, il primo cittadino chiede al Prefetto l’impiego di l’esercito.

Nel corso della diretta il sindaco di Messina Cateno De Luca ha fornito qualche informazione in più circa il “caso” della comitiva rientrata dalla settimana bianca a Madonna di Campiglio. Tra le persone rientrate in città il 7 marzo una, ha confermato il primo cittadino, è risultata positiva al coronavirus. Attualmente si sta procedendo recuperare i nominativi delle persone coinvolte e si è arrivati a stilare una lista di circa 115 persone. Si attende, in ogni caso, il responso dell’ASP di Messina per poter incrociare i dati con quelli di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Ma all’ordine del giorno per il sindaco Cateno De Luca c’era anche una nuova ordinanza che dovrebbe essere pronta, firmata e inviata al Prefetto di Messina – cui nel frattempo verrà inoltrata una nota – entro stasera. L’ordinanza, che dovrebbe entrare in vigore già domani sera, vieta di passeggiare o fare attività sportiva in città. Gli unici motivi validi per uscire saranno le “comprovate esigenze di salute, di lavoro e il rientro nella propria abitazione”.

Le vie di Messina in cui sarà vietato passeggiare o fare attività sportiva

A spiegare il contenuto del nuovo provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore domani sera, è stato l’assessore Dafne Musolino che ha precisato: «Si tratta di un’ordinanza che limita ulteriormente gli spostamenti dei cittadini ma si mantiene nell’alveo del dettato normativo e dei diritti costituzionali. Fermo restando il diritto a spostarsi per comprovate esigenze di salute per motivi di lavoro e per il rientro nella propria abitazione, l’ordinanza pone il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva non rientrante negli spostamenti di cui sopra e non rispondente a comprovate non rinviabili esigenze primarie come sono state definite dalla circolare nel ministero degli interni n. 15350 del 12 marzo 2020».

Interdizione assoluta al pubblico passeggio nelle seguenti località pubbliche, vie e piazze:

strada statale 114, dal lungomare di Briga Marina fino a Galati Marina;

nella zona centro, dalla Capitaneria di Porto, via Vittorio Emanuele, viale della Libertà fino a viale Annunziata;

via Consolare Pompea dalla rotatoria Annunziata fino a villaggio Torre Faro;

via lungolago Ganzirri, via Circuito, fino ad arrivare alla Strada Statale 113;

lungomare dei villaggi di Acqualadrone, San Saba, marmora rodia e Ortoliuzzo

Il divieto è esteso a tutte le pubbliche vie o piazze limitrofe o ricadenti nelle località citate. Interdizione assoluta al litorale marittimo per l’intero territorio comunale.

«L’ordinanza è forte – ha concluso Dafne Musolino –, ma ancora oggi assistiamo a corse, raduni, passeggiate. Non siamo i soli ad aver emanato un’ordinanza di questo tipo, è un’esigenza condivisa da diversi sindaci in tutta Italia. Siamo consapevoli che da soli, con solo la Polizia Municipale, non possiamo farcela».

La chiosa, a questo proposito la dà il sindaco Cateno De Luca: «L’esercito deve stare in trincea».

(1160)