Coronavirus. Controlli straordinari per il weekend di Pasqua: il Prefetto “blinda” Messina

Controlli ordinari e straordinari per tutto il weekend di Pasqua e Pasquetta, anche con elicotteri e motovedette. Lo comunica in una nota la Prefettura di Messina, mantenendosi in linea con la circolare inviata ieri dal Ministero dell’Interno. Obiettivo è quello di impedire infrazioni e spostamenti per non «vanificare gli sforzi fatti finora dai cittadini» in Sicilia e su tutto il territorio.

La decisione è stata presa ieri, nel corso di una riunione (in videoconferenza) del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le Forze dell’ordine, oltre alle consuete azioni di repressione delle violazioni al Codice della Strada, intensificheranno ancora di più l’azione di prevenzione per evitare uscite o spostamenti non ammessi verso le seconde case o per eventuali scampagnate.

Il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, si legge nella nota inviata dal Palazzo del Governo: «Ha evidenziato come la straordinarietà dell’evento in atto imponga l’impegno collettivo di seguire i comportamenti corretti più volte suggeriti, tra i quali in primis quello di restare a casa. Ciò non solo al fine di tutelare la propria e l’altrui salute, ma anche per partecipare, con il proprio personale contributo, allo sforzo generale compiuto da quanti lavorano, con la massima abnegazione e sacrificio, per arrestare la diffusione del virus, nell’ambito degli ospedali, sulla strada, nei servizi essenziali, nel volontariato».

I controlli disposti dalla Prefettura per le giornate di domenica 12 (Pasqua) e di lunedì 13 aprile (Pasquetta) riguarderanno anche le coste: Guardia di Finanza e Carabinieri controlleranno, a bordo delle motovedette, i Porti e le spiagge per impedire eventuali uscite a mare. Per perlustrare il territorio, verranno impiegati, inoltre elicotteri messi a disposizione da Carabinieri e Guardia di Finanza.

Le modalità di effettuazione dei servizi saranno, come di consueto, programmate in occasione di uno specifico Tavolo tecnico che si svolgerà presso la Questura di Messina.

