Coronavirus: aumentano i contagi in Sicilia, 207 i casi a Messina e provincia

Sono 1.692 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 207 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 9.767 tamponi processati. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Il dato dei guariti è pari a 1.350, mentre sono stati 29 i decessi registrati nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 6 gennaio 2021. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulle singole province della Sicilia.

Sono 37.739 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 36.355 si trovano in isolamento domiciliare, 1.190 sono ricoverati con sintomi, 194 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola si sono registrati in totale 101.206 casi di coronavirus su 1.264.942 tamponi. Le persone guarite sono state 60.874, le persone decedute 2.593.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.692 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 6 gennaio 2021 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 485 a Palermo, 449 a Catania, 207 a Messina, 193 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa e 51 ad Enna.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19, tra Messina e provincia si sono registrati 11.592 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 6 gennaio 2021

Sono 20.331 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia su 178.596 tamponi dal bollettino del 6 gennaio 2021 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Le persone attualmente positive sulla Penisola sono 568.712. Di queste, 542.967 sono in isolamento domiciliare, 23.174 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.571 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati registrati in tutta Italia 2.201.945 casi di coronavirus su 27.317.974. Le persone guarite dal covid-19 sono state 1.556.356, le vittime 76.877.

(75)