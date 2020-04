Coronavirus. ASP Messina attiva due nuovi numeri per richiedere l’esito dei tamponi

L’ASP di Messina ha deciso di attivare due nuove linee telefoniche per i cittadini che debbano richiedere i risultati dei tamponi rinofaringei effettuati per la diagnosi del coronavirus. I due nuovi numeri telefonici sono stati istituiti al fine di migliorare le comunicazioni con coloro che sono in attesa dell’esito dell’esame.

Chi è stato sottoposto al tampone rinofaringeo per la diagnosi del covid-19 potrà, a partire da venerdì 17 aprile, telefonare all’ASP di Messina per chiedere notizie sui risultati a uno di questi due numeri: 090.3653126 e 090.3653414.

Il servizio sarà attivo da venerdì 17 aprile e verrà effettuato nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 17.00;

dalle ore 08.00 alle 17.00; il sabato dalle 08.00 alle 13.00.

