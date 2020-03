Coronavirus a Messina. L’Ospedale Papardo ha un nuovo reparto di malattie infettive – FOTO

L’Ospedale Papardo di Messina presenta il suo nuovo reparto di Malattie Infettive, nato per la gestione dell’emergenza coronavirus. La struttura è stata dotata di 11 nuovi posti letto, 6 posti di terapia intensiva e delle più moderne attrezzature. Ma per le prossime settimane sono previste ulteriori novità.

A comunicare l’attivazione del nuovo reparto, situato nell’ex struttura detta “Papardino” è il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Mario Paino, che illustra ciò che si sta facendo e ciò che verrà fatto nei prossimi giorni per gestire la cura dei pazienti e per garantire l’analisi dei tamponi sui casi sospetti di coronavirus.

Oltre ai nuovi posti letto e ai nuovi posti di terapia intensiva, spiegano dal Papardo, il nuovo reparto, posizionato a distanza dagli altri, è stato attrezzato della tecnologia che permette la pressione negativa e che è funzionale a evitare potenziali contagi all’esterno. Per le prossime settimane, inoltre, la struttura verrà dotata di ulteriori posti di degenza per i pazienti affetti da Covid-19 e di terapia intensiva.

A raccontare come si sta operando, al Papardo, per gestire l’emergenza sanitaria è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Mario Paino: «Siamo pronti a fare il nostro dovere, come stiamo già facendo. Da una parte nella cura dei pazienti ricoverati e che hanno contratto il covid-19, dall’altra per garantire l’analisi dei tamponi così come ci è stato richiesto dalla Regione per tutta la macro-area Sicilia orientale».

«Il nuovo polo di Malattie Infettive – ha proseguito – risulta essere una struttura all’avanguardia, nella speranza che i numeri andranno a decrescere dopo le misure di contenimento adottate dal governo. Restate a casa e non affollate il pronto soccorso, informate invece i vostri medici di famiglia e i numeri regionali dedicati all’emergenza. Un grazie va infine a tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in trincea a combattere il virus».

(120)