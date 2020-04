Coronavirus. 90 nuovi posti letto al Covid Hospital del Policlinico di Messina

Il Covid Hospital del Policlinico di Messina ha 90 nuovi posti letto. Nel comunicarlo, l’Azienda ricorda all’utenza dell’ospedale che restano attivi e garantiti anche i servizi non legati al Covid-19. Le discipline precedentemente ospitate nell’area oggi destinata ai pazienti affetti da coronavirus sono state trasferite in altri padiglioni.

A spiegare come si sta procedendo è la direzione aziendale del Policlinico “G. Martino”. Il padiglione E, che già aveva a disposizione 70 posti letto, è stato adeguato alla situazione in maniera tale da poterne garantire, in caso di necessità, altri 90.

«In questo momento – afferma il Direttore Sanitario, dott. Antonino Levita – è fondamentale fare comprendere all’utenza che, oltre ai servizi legati all’emergenza coronavirus, il Policlinico continua a fornire una serie di prestazioni fondamentali per l’emergenza e urgenza. Ad esempio, la Stroke unit e Neurologia funzionano ora presso il Padiglione B, dove viene garantita la degenza dei pazienti. La Neurochirurgia e la Chirurgia Maxillo-Facciale sono invece al Padiglione F, in cui è pienamente operativo il complesso delle sale operatorie. Inoltre, è stata avviata una collaborazione con altre strutture cittadine, per vicariare le attività non erogabili presso il Policlinico, proseguendo i percorsi di cura intrapresi con gli stessi professionisti. È il caso del servizio di Ematologia».

«Il Covid Hospital – conclude – è un ospedale che funziona all’interno dell’ospedale, ma sono stati realizzati percorsi separati, grazie ai quali l’utenza può fruire in sicurezza degli altri servizi, fermo restando che, visto il momento attuale, si è naturalmente registrata una forte diminuzione di richieste il molti settori».

(57)