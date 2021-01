Coronavirus: 716 i nuovi positivi in Sicilia, 142 a Messina e provincia

Sono 716 i nuovi soggetti positivi al coronavirus rilevati in Sicilia, di cui 142 a Messina e provincia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.260 guariti e 35 decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 8.249. I tamponi rapidi sono stati 24.601.

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 24 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 204 persone (quattro in meno rispetto a ieri).

Coronavirus in Sicilia: i dati provincia per provincia

Questo il report dei contagi nelle province:

32 AGRIGENTO

46 CALTANISSETTA

109 CATANIA

12 ENNA

142 MESSINA

260 PALERMO

14 RAGUSA

49 SIRACUSA

52 TRAPANI

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 163.701.

