Coronavirus: 45 nuovi positivi in Sicilia, 2 a Messina. I dati dell’ISS

Salgono a 766 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia, con un incremento tra il 18 e il 19 agosto di 45 nuovi casi. Di questi, 2 sono stati registrati a Messina, mentre la provincia con il maggior incremento è quella di Catania, che conta 23 nuovi contagiati nelle 24 ore in esame. Vediamo, nel dettaglio, i dati forniti attraverso il bollettino quotidiano dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulle province dell’Isola.

Dei 45 nuovi casi di Covid-19 rilevati in Sicilia il 19 agosto 2020, 23 sono stati registrati a Catania e individuati in buona parte attraverso il contact tracing, mentre altri nel corso dei controlli legati all’attività ospedaliera. A Palermo, invece, sono risultati positivi 10 migranti. Inoltre, 7 persone sono risultate positive a Ragusa, 2 – come si diceva – a Messina e uno ad Agrigento, Siracusa e Trapani. Zero nelle altre province dell’Isola. In totale, nelle 24 ore prese in esame, sono stati effettuati 2859 tamponi, per un totale di 315.870 dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Il bollettino del 19 agosto sul coronavirus in Sicilia segnala, inoltre 1 guarito e 1 ricoverato in più. Salgono così a 61 le persone attualmente in ospedale per il Covid-19, 8 dei quali in terapia intensiva. Il numero dei guariti da marzo 2020 arriva a 2.786, mentre quello delle persone che sono decedute è di 286. I casi totali di coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sono 3.838.

I dati sono stati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

