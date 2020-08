Coronavirus: 32 nuovi casi in Sicilia, 1 a Messina. Il report del 10 agosto

Salgono ancora i casi di coronavirus in Sicilia: nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, sono stati registrati sull’Isola 32 nuovi contagi di cui la maggior parte localizzati a Siracusa. Un solo nuovo caso è stato rilevato a Messina così come a Ragusa, mentre a Palermo il numero sale di 5.

Secondo quanto comunicato dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti dal report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, i nuovi casi registrati nella provincia di Siracusa sarebbero da ricondurre a un cluster di ritorno. Molti dei positivi sono rientrati malati da Malta e hanno poi contagiato amici e familiari.

Per quel che riguarda la Sicilia in generale, gli attuali positivi sono 450 – con 32 nuovi casi – di cui 399 in isolamento domiciliare. I ricoverati sono in tutto 45, dei quali 6 in terapia intensiva. I dati di ieri fanno salire il numero dei contagiati in Sicilia a un totale di 3.485 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. In tutto sono stati effettuati 296.533 tamponi.

A oggi, i dati aggiornati al 10 agosto indicano un totale dall’inizio del rilievi di 512 casi tra Messina e provincia, di cui uno individuato ieri. Nelle altre province della Sicilia per quel che riguarda i casi totali di coronavirus, la situazione è la seguente: 361 casi totali a Siracusa, di cui 16 registrati ieri; 533 casi totali a Palermo, di cui 5 registrati ieri; 912 a Catania, 9 dei quali registrati ieri; 181 a Ragusa (+1), 140 a Trapani, con nessun nuovo contagiato nella giornata del 10 agosto. Stessa situazione a Caltanissetta (198 casi totali), Enna (456), Agrigento (167).

(43)