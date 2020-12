Coronavirus: 287 nuovi casi tra Messina e provincia, 995 i contagi in Sicilia

Sono 995 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 287 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.807 tamponi processati. Salgono di 23 unità i ricoveri. Il bollettino del 29 dicembre 2020 segnala, inoltre, 806 guariti e 26 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulla Sicilia e sulle singole province.

Salgono a 91.261 i casi di covid-19 registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza su un totale di 1.203.327 tamponi eseguiti. Gli attuali positivi sono 33.409. Di questi, 32.147 sono in isolamento domiciliare, 1.093 sono ricoverati con sintomi in ospedale, mentre 169 si trovano in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia, in Sicilia si sono registrati 55.500 guariti e 2.352 deceduti.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

È Messina la provincia con più nuovi casi secondo il bollettino del 29 dicembre 2020. Nello specifico, i contagi registrati nelle 24 ore di riferimento sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 287 a Messina, 225 a Palermo, 185 a Catania, 105 a Trapani, 57 a Caltanissetta, 42 a Trapani, 35 ad Enna, 33 a Ragusa e 26 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’emergenza, tra Messina e provincia sono stati rilevati 10.346 contagi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 29 dicembre 2020

Sono 11.224 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia, su 128.740 tamponi, dal bollettino del 29 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Le persone attualmente positive sono 568.728. Di queste, 542.517 si trovano in isolamento domiciliare, 23.662 sono ricoverate con sintomi negli ospedali della Penisola, 2.549 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, in Italia sono stati rilevati 2.067.487 casi su 26.243.558 tamponi. Le persone guarite dal covid sono state 1.425.730, le persone decedute 73.029.

