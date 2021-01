Coronavirus: 1.867 nuovi contagiati in Sicia, 222 a Messina e provincia. I dati

Sono 1.867 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia, di cui 222 a Messina e provincia (158 in meno rispetto alla giornata di ieri). I tamponi molecolari processati sono stati 10.737 e nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.302 guariti e 36 decessi. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 23 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 205 persone (una in meno rispetto a ieri).

Coronavirus in Sicilia: i dati provincia per provincia



Questo il report dei contagi nelle province:

84 AGRIGENTO

98 CALTANISSETTA

581 CATANIA

27 ENNA

222 MESSINA

479 PALERMO

25 RAGUSA

188 SIRACUSA

163 TRAPANI

I vaccini effettuati complessivamente sono 79889, così come riportato nell’ultimo aggiornamento sulla piattaforma digitale della campagna vaccinale nazionale.

