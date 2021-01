Coronavirus: 1.230 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 127 a Messina e provincia

Sono 1.230 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, di cui 127 a Messina e provincia, 125 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore sull’isola si sono registrati 1.011 nuovi guariti. In calo anche i decessi che passano da 37 a 28. Gli attuali positivi al coronavirus sono 46.898.

Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 17 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 221 persone (sei in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati processati 21.609 tamponi: 9.730 molecolari e 11.879 rapidi).

I vaccini effettuati complessivamente sono 96.777.

Coronavirus in Sicilia: i dati delle province siciliane

459 Palermo,

248 Catania,

127 Messina,

112 Trapani,

104 Caltanissetta,

68 Siracusa,

41 Agrigento,

36 Ragusa,

35 Enna.

(45)