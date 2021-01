Coronavirus: 1.158 nuovi positivi in Sicilia, 259 a Messina e provincia

Sono 1.158 nuovi soggetti positivi al coronavirus rilevati in Sicilia, di cui 259 a Messina e provincia. Nelle ultime 24 ore si registrano 787 persone guarite e 33 decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 9536. I tamponi rapidi sono stati 13929.

Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 4 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 223 persone (una in più rispetto a ieri).

Questo il report dei contagi nelle province:

28 AGRIGENTO

42 CALTANISSETTA

207 CATANIA

52 ENNA

259 MESSINA

359 PALERMO

18 RAGUSA

101 SIRACUSA

92 TRAPANI

I vaccini effettuati complessivamente sono 101690.

