Coppa Italia Beach Soccer Serie A: Messina ospiterà la finale

Presentata questa mattina al Comune di Messina la finale di Coppa Italia Serie A di Beach Soccer che si svolgerà dal 27 al 30 giugno nell’Arena Beach Stadium sulla spiaggia di Capo Peloro a Punta Faro. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale dedicato DAZN che assicureranno alla città di Messina una grande vetrina nazionale.

Coppa Italia Beach Soccer Messina: un evento nell’evento

Il sindaco Basile ha dichiarato: «Messina si prepara ad ospitare un evento di grande spessore. La manifestazione intende coniugare diversi elementi grazie agli attori coinvolti. Stiamo preparando al meglio l’Arena Beach Stadium per offrire momenti suggestivi ai turisti e ai messinesi. Siamo sempre ben lieti di condividere e supportare questi eventi per dare lustro alla Città di Messina».

Sono state presentate anche le iniziative collaterali che avranno luogo dal 20 al 30 giugno e si svolgeranno all’interno del Beach Soccer Village. Si tratta di un’area di 3.347 mq che animerà l’evento sportivo. Ci saranno spettacoli, postazioni di street food, showcooking, concerti di musica dal vivo e anche animazione e aree giochi per bambini.

L’assessore Finocchiaro ha dichiarato: «stiamo parlando di un evento nell’evento. La diretta sarà su DAZN. Il posto più bello di Messina sarà ricalcato in tutto il territorio nazionale. Il villaggio è attrezzato per famiglie e giovani e sarà un momento di inclusione perché lo sport è anche questo. Durerà circa 15 giorni oltre i 3 giorni della Coppa Italia. Le persone avranno l’opportunità di osservare le nostre tradizioni ed eccellenze e portarle fuori. Tutto questo è in linea con l’obiettivo di promuovere il brand Messina. Attorno allo sport ruotano l’aggregazione, la socialità, la convivialità per una Messina sempre più inclusiva».

Messina ospiterà l’Evento di Beach Soccer

Il presidente Sandro Morgana ha evidenziato: «non posso non sottolineare come l’impegno della L.N.D. e del Dipartimento del Beach Soccer nella promozione di detta attività sia veramente importante per lo sviluppo di tutta l’attività Dilettantistica. Vorrei rivolgere un ringraziamento al Presidente della L.N.D. Giancarlo Abete che insieme al coordinamento del Dipartimento del Beach Soccer hanno individuato nella Città di Messina il luogo per la realizzazione dell’Evento ed al Sindaco Basile che ha accolto il nostro progetto e ci ospita in questa meravigliosa Città».

Alla conferenza hanno partecipato:

il sindaco di Messina Federico Basile,

l’assessore comunale allo Sport ed ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro,

il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Sicilia Sandro Morgana,

il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia,

il componente della Consulta Nazionale per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco.

