Contrordine, sì al rimborso degli abbonamenti ATM non usati: come richiederlo

Il Decreto Rilancio dà la possibilità ai cittadini di richiedere al gestore del trasporto pubblico locale, nel caso di Messina ad ATM, il rimborso o il prolungamento degli abbonamenti non utilizzato a causa delle misure di contenimento del coronavirus. Lo stesso discorso vale per gli abbonamenti e in generale per i biglietti dei treni.

Sebbene inizialmente ATM non avesse disposto alcun rimborso, con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 la situazione è cambiata. Chi ha acquistato l’abbonamento ma poi non ha utilizzato il trasporto pubblico a causa delle misure di contenimento adottate per contrastare il covid-19, potrà richiederne il rimborso o il prolungamento. Vediamo come.

Rimborso o prolungamento degli abbonamenti ATM: come funziona

Come anticipato, l’articolo 215 del Decreto Rilancio prevede il rimborso o il prolungamento degli abbonamentiab al servizio di trasporto pubblico locale – nel caso di Messina, ATM – per tutti gli utenti che non abbiano potuto usufruirne pur avendolo acquistato, a causa delle misure di contenimento del coronavirus.

In particolare, il Decreto Rilancio prevede due modalità per andare incontro agli utenti:

l’emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio , ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione; prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Come ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso usufruendo di una delle due possibilità messe in campo dal Decreto Rilancio, l’utente deve fornire:

la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento contro il coronavirus;

in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento contro il coronavirus; dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento del covid-19.

Nel caso di ATM Messina, la richiesta di rimborso o di prolungamento dell’abbonamento dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo: segreteria.generale@pec.atmmessina.it.

