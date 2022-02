Controlli anti-covid e green pass a Messina su 99 esercizi commerciali: nessuna multa

Proseguono i controlli sul rispetto delle norme anti-covid e il possesso del green pass predisposti dalla Prefettura di Messina. Nella giornata di ieri, martedì 15 febbraio 2022, le forze dell’ordine hanno effettuato i controlli su 878 persone e 99 attività o esercizi commerciali: nessuno è stato sanzionato.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli del 15 febbraio 2022:

Green pass, persone controllate: 878;

Green pass, persone multate: 0;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 99;

Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

