Contributo affitto per i cittadini stranieri: domande entro il 2 settembre. Ecco come fare

Entro mercoledì 2 settembre è possibile richiedere al Comune di Messina il Contributo integrazione affitto per l’anno 2018 per i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno cinque anni. Vediamo, punto per punto, quali sono i requisiti richiesti e come presentare domanda.

L’avviso è pubblicato sul sito di Palazzo Zanca, comprensivo di bando e modulo per presentare l’istanza in PDF (scaricabile qui). Il contributo è previsto dalla “Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018”.

Gli interessati potranno presentare istanza esclusivamente presso il front- office di Palazzo Satellite entro le ore 12.00 di giorno 2 settembre 2020.

Contributo affitti per i cittadini stranieri: chi può fare domanda

Come specificato sul sito del Comune di Messina, possono richiedere il contributo:

i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o di permesso di soggiorno UE e residenti da almeno 5 anni sul territorio italiano.

o di e residenti da almeno 5 anni sul territorio italiano. i cittadini stranieri titolari, per l’anno 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato.

Specifica inoltre il Comune che: “Non devono accedere alla procedura coloro che sono già in possesso dei requisiti previsti dal bando (possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o cinque anni nella Regione Siciliana) per l’accesso alle misure di sostegno delle abitazioni in locazione con scadenza giorno 13 maggio 2020 e che abbiamo presentato la relativa istanza entro la predetta scadenza”.

Requisiti

Per richiedere il contributo occorre presentare certificazioni da cui risultino valore ISEE, valore ISE e l’incidenza del canone annuo sul valore ISE.

Fascia A : Per ottenere il contributo occorre possedere un reddito del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, che, per l’anno 2018, è di 13.192,92 euro , rispetto al quale l’ incidenza del canone risulti non inferiore al 14% ;

: Per ottenere il contributo occorre possedere un del nucleo familiare alla somma di due pensioni minime INPS, che, per l’anno 2018, è di , rispetto al quale l’ risulti ; Fascia B: Per ottenere il contributo occorre avere un reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione Siciliana, pari a 15.151,45 euro, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Per quel che riguarda, più nello specifico, i requisiti, si rimanda al bando disponibile a questo link.

