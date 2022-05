Contributo a fondo perduto per le microimprese di Messina: i requisiti

Arriva un nuovo contributo a fondo perduto per le microimprese di Messina; si tratta degli stanziamenti del Bonus Sicilia CLLD rivolti ai Gruppi di Azione Locale (Gal) attivi nei territori dell’Isola. Il bando è finanziato con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020 (Azione 3.1.1.04b), e mira a sostenere le microimprese: artigiane, commerciali, industriali e di servizi, che hanno sede legale o operativa nei territori, colpite dalla pandemia. La dotazione finanziaria è di 20 milioni e 400mila euro.

Contributo a fondo perduto: i requisiti

Il contributo a fondo perduto previsto è di massimo 5mila euro per ogni azienda richiedente. Le agevolazioni sono concesse nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Vediamo che requisiti sono necessari per accedere al bando:

possono partecipare le microimprese che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro;

che hanno meno di e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; sono ammesse al bando le aziende che gravitano nell’area delle attività manifatturiere , trasporto e magazzino, servizi di alloggio e ristorazione , servizi di informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività artistiche , sportive, di intrattenimento e divertimento, settore turistico e stabilimenti termali, in base ai codici Ateco Istat indicati nell’Avviso pubblico;

, trasporto e magazzino, servizi di , servizi di informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, , sportive, di intrattenimento e divertimento, settore turistico e stabilimenti termali, in base ai codici Ateco Istat indicati nell’Avviso pubblico; i beneficiari devono avere la sede e/o operativa nei Comuni ricadenti nel territorio del Gal Taormina – Peloritani (relativamente alle ditte site nei villaggi del Comune di Messina ricadenti nel territorio del Gal è necessaria un’attestazione rilasciata dal GAL);

(relativamente alle ditte site nei villaggi del Comune di Messina ricadenti nel territorio del Gal è necessaria un’attestazione rilasciata dal GAL); relativamente a Messina sono ammissibili esclusivamente le zone agrarie 5 e 6, le Contrade di Gesso, Salice, Castanea delle Furie, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola, Curcuraci, Altolia, Molino, Giampilieri Superiore, Briga Superiore, Pezzolo, Santo Stefano Briga, Galati Sant’Anna, Galati Santa Lucia, Mili San Marco, Mili San Pietro e Larderia.

Come inoltrare la domanda

Il bando “Bonus Sicilia CLLD” è pubblicato dal Dipartimento regionale Attività produttive della Regione Siciliana. La procedura di selezione avverrà a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le istanze possono essere inviate fino alle 12:00 del 6 giugno 2022, compilate on line e firmate digitalmente, accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma dedicata.

A questo link l’avviso completo.

