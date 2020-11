Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive: come fare domanda

È ancora possibile fare richiesta per i contribuiti a fondo perduto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le associazioni e società sportive dilettantistiche potranno presentare le istanze fino alle 16.00 del 24 novembre sulla piattaforma dedicata.

A ogni associazione sportiva o società dilettantistica, richiedente e ammessa, sarà corrisposto un importo pari a 1.600 euro. Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie. Tutti i requisiti necessari per fare richiesta.

Contributi a fondo perduto per lo sport

Le associazioni e società sportive interessate a presentare domande per il contributo del Dipartimento dello Sport dovranno avere i seguenti requisiti:

Essere affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).

a un organismo sportivo riconosciuto dal (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva). Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020.

alla data del 31 ottobre 2020. Non essere titolare di uno o più contratti di locazion e.

e. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.

richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate. Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad almeno a n. 25 .

. Avere almeno 1 istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o , in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.

, in alternativa, in possesso della rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto 5098 dell’11 giugno 2020 del Dipartimento per lo Sport.

previsti dal decreto 5098 del Dipartimento per lo Sport. Di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS), da Enti Pubblici

(Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020.

(Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, derivante dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020. Di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi del Decreto Ristori .

. L’IBAN per l’accredito del contributo, dovrà appartenere a un Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.

Informazioni utili

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza. L’avviso completo qui.

(5)