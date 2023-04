Contrade dell’Etna 2023: Oscar Farinetti e Heinz Beck ospiti dell’evento dedicato al vino siciliano

Sta per tornare le “Contrade dell’Etna”, kermesse dedicata al buon cibo e al buon vino, che si svolgerà tra il 15 e il 17 aprile 2023. Tra gli ospiti anche l’imprenditore, scrittore e fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, e lo chef stellato Heinz Beck, che dirige il “St. George Restaurant” dell’esclusivo “The Ashbee Hotel” a Taormina. Presenti ben 106 cantine.

L’appuntamento con la 24esima edizione de “Contrade dell’Etna” è fissato per questo weekend, dal 15 al 17 aprile al “Picciolo Etna Golf Resort”, a Rovittello, frazione di Castiglione di Sicilia, paesino della provincia di Catania inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Vediamo qualche anticipazione sul programma.

L’evento è stato ideato da Andrea Franchetti ed è organizzato dalla Società “Crew”. «La massiccia partecipazione dei produttori ci riempie di orgoglio – dichiara Raffella Schirò – e rappresenta per noi di Crew uno stimolo eccezionale per incrementare sempre di più i carati di questa manifestazione». Sulla stessa lunghezza d’onda, Massimo Nicotra: «Un ringraziamento di cuore anche a tutte le aziende che ci hanno supportato credendo in noi e nelle potenzialità di questa sbalorditiva kermesse».

Contrade dell’Etna 2023: il programma

L’edizione 2023 delle “Contrade dell’Etna” prevede, tra le altre cose:

sabato 15 aprile ore 10.00 – il professore Sebastiano Torcivia, accademico di Economia Aziendale, esporrà per la prima volta uno studio elaborato dall’Università di Palermo (su richiesta degli organizzatori di Contrade Sergio Cimmino, Massimo Nicotra e Raffaella Schirò) sul valore commerciale dei vini vulcanici. ore 11.00 – conversazione tra Oscar Farinetti e Alessandro Trocino, giornalista del “Corriere della Sera” sul tema “Come celebrare i vini italiani nel mondo”; dalle ore 12.30, le masterclass dedicate giornalismo e della critica di settore : la prima sul Versante Est; alle ore 14.00 i Versanti Meridionali (Sud Est e Sud Ovest); alle ore 15:30 “Orygini, i Vini Etnei affinati in fondo al mare”; alle ore 16:30 i vini del Versante Nord; alle ore 18:30 i Vini da Singola Contrada del Versante Nord. A tenere le fila sarà il giornalista e wine writer di “Cronache di Gusto” Federico Latteri , che ha anche redatto la nuova “Guida ai Vini dell’Etna” 2023, edita da “Cronache di Gusto”.

domenica 16 aprile talk tra Heinz Beck e il direttore di “Cronache di Gusto” Fabrizio Carrera; appuntamento riservato ai “Vini En Primeur”, che riunirà i professionisti del ramo; dalle ore 12.00 alle ore 19.00, l’ingresso agli utenti (biglietti a questo link).

lunedì 17 aprile via libera ai componenti del canale Horeca, sempre tramite prenotazione online, in questo caso all’account accrediti@lecontradedelletna.com.



Maggiori informazioni a questo link.

Le cantine de “Contrade dell’Etna”

Le 1’6 cantine che parteciperanno alla manifestazione sono le seguenti:

Aitala Alberelli di Giodo Alcantara Alessandro Serughetti Alta Mora Cusumano Anima Etnea Antichi Vinai 1877 Azienda Agricola Antonio Di Mauro Azienda Agricola Iuppa Azienda Agricola Raciti Azienda Agricola Sciara Azienda Agricola Siciliano Azienda Agricola Sofia Azienda Agricola Turi Aziende Agricole Vincenzo Trigona Azienda Agricola Vita Nova Azienda Conte Uvaggio Azienda Esperanza Vitivinicola Maria Di Bella Vini Nibali Baglio di Pianetto Benanti Blindspot Vineyard Buscemi Camporè Cantina Terre di Montalto Cantine di Nessuno Cantine Nicosia Cantoneri Cottanera De Bartoli – Etna Destro Donnafugata Duca di Salaparuta Edomè Enrica Camarda Etna Barrus Contino Eudes Famiglia Statella Federico Curtaz Federico Graziani Feudo Cavaliere Feudo Vagliasindi Firriato Francesco Russo Frank Cornelissen Gambino Vini Generazione Alessandro Giovanni Rosso Giovi Girolamo Russo Graci Gulfi I Custodi delle Vigne dell’Etna La Contea La Gelsomina Le Due Tenute Licciardello Massimo Lentsch Maugeri Mecori Monteleone Monterosso Neri Agricola Nicola Gumina Nuzzella Palmento Carranco Palmento Costanzo Passopisciaro Vini Franchetti Pennisi Pietradolce Planeta Produttori Etna Nord Quantico Roberto Abbate Scilio Serafica Terra di Olio e Vino Sive Natura Spuches Src Tasca d’Almerita Tenuta Bastonaca Tenuta Boccarossa Tenuta di Fessina Tenuta Ferrata Tenuta Masseria Setteporte Tenute Bosco Tenute dei Ciclopi Tenute Foti Randazzese Tenute Mannino Tenute Moganazzi Terrafusa Terra Costantino Terrazze dell’Etna Terre Normanne Theresa Eccher Tornatore Torre Mora Travaglianti Verderame Boutique Winery Vini Calcagno Vini Calì Vini di Luca Vini Lizzio Vivera Wiegner Zumbo.

