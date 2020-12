Continua il maltempo a Messina: anche oggi allerta meteo arancione

Continua il maltempo a Messina e scatta l’allerta meteo. Fino alle ore 24:00 di oggi, domenica 6 dicembre, in città sarà codice arancione: fase operativa di PREALLARME. Ad annunciarlo è la Protezione Civilie Regionale che ha diffuso un nuovo avviso ufficiale.

Si raccomanda di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi. Le norme di comportamento di auto protezione per rischio alluvioni e frane sono visionabili sul sito ufficiale internet del Comune di Messina – servizio Protezione Civile.

Previsioni meteo per domenica 6 dicembre a Messina

Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

