Consorzio Autostrade Siciliane: autostrada A20 Messina Palermo riaperta al traffico

News dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) che informa gli automobilisti che l’autostrada A20 Messina Palermo è stata riaperta al traffico; nello specifico sono stati completati i lavori di pavimentazione dal km 45994 al km 40400 (in direzione Messina).

Sempre riguardo l’autostrada A20, il CAS ha affidato la gara d’appalto, che prevedeva 2 lotti, per i servizi di indagine di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia della Messina Palermo; nella tratta compresa tra il km 108 e il km 158. L’importo del singolo lotto è pari a €. 2.000.000,00 oltre IVA di cui €. 1.941.747,57 oltre iva per servizi ed €. 58.252,43 oltre IVA per costi della sicurezza. L’RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) aggiudicatario ha prodotto un ribasso d’asta del 36,83% sull’importo a base di gara.

Il secondo lotto del bando di gara, invece, riguarda l’autostrada A18 Messina Catania e Siracusa Gela.

