Messina. In Consiglio si discute l’ordinanza, ma De Luca annuncia la revoca

Il Consiglio Comunale discute l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca, ma lui annuncia la revoca in diretta Facebook. Invitato a partecipare alla Seduta straordinaria convocata appositamente per approfondire le “criticità dell’ordinanza del 10 gennaio 2021”, il Primo Cittadino non si è presentato, come hanno notato subito i consiglieri, e ha poi annunciato che nel giro di un’ora avrebbe annullato tutto.

Aperti i lavori in Aula, a presentare l’argomento all’ordine del giorno è stato il consigliere che, insieme ad alcuni colleghi, ha richiesto la Seduta, Giovanni Scavello (Lega): «Prendo atto della completa assenza del sindaco, impegnato in una diretta, e della Giunta. È giusto che il Consiglio si esprima su quanto sta succedendo in questi giorni ed esprima un orientamento. Obiettivo è modificare il punto più controverso dell’ordinanza che – e lo ha ammesso anche chi l’ha scritta – presenta delle aporie. Sono tante le criticità che ci sono state segnalate, come per esempio il divieto svolgere attività di baby-sitting, cosa che crea inevitabili problemi ai genitori. Così i bambini vengono affidati ai nonni, con tutti i rischi che ne conseguono».

Ancora prima che arrivasse la notizia della revoca dell’ordinanza – finora solo annunciata – da parte del Primo Cittadino, il malumore in Consiglio Comunale era tangibile. Da un lato, Salvatore Sorbello, a nome di Ora Sicilia, ha richiesto non la modifica del documento, dall’altro c’è stato chi, come Massimo Rizzo, ha mostrato diverse perplessità sul senso che avrebbe avuto continuare a discutere del testo senza l’Amministrazione presente: «Commentare l’ordinanza le darebbe la dignità di un atto giuridicamente esistente, Sul modus operandi però confrontiamoci. Che facciamo? Faremo 32 interventi, ci parleremo addosso, dopodiché il frutto di questo lavoro quale sarà? Nel merito dell’ordinanza, se non c’è il Sindaco, non entro».

Nel frattempo, in ogni caso, il sindaco Cateno De Luca ha annunciato la revoca dell’ordinanza: «Fra poco pubblicherò la revoca dell’ordinanza. Dite ai Consiglieri Comunali di interrompere la seduta straordinaria che è in atto».

Ma non solo, il Primo Cittadino ha poi aggiunto: «Fino a quando l’ASP di Messina non ci fornirà i dati ufficiali, non effettueremo il servizio di raccolta dei rifiuti presso le abitazioni dei positivi al coronavirus. L’ordine pubblico è responsabilità del Prefetto e del Questore. Io mi metto a disposizione con tutte le mie forze e risorse nella reale collaborazione. Dopo di che, il Sindaco fa il minimo indispensabile. Stasera il COC chiude e finiscono le dirette».

A dare la notizia all’Aula, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà. Sono seguiti i concitati interventi di diversi consiglieri.

(Foto di repertorio)

