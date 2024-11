Conservatorio Corelli di Messina: al Vittorio Emanuele l’inaugurazione dell’anno accademico

Presentato questa mattina al bookshop del Teatro Vittorio Emanuele di Messina l’evento di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, che si svolgerà venerdì 22 novembre – giorno di Santa Cecilia, patrona dei musicisti – al Teatro Vittorio Emanuele.

La cerimonia istituzionale avrà inizio alle 18,30 con gli interventi della governance del “Corelli” e delle Autorità. A seguire, l’atteso concerto che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio messinese, diretta dal Maestro Francesco Ommassini. L’ingresso è gratuito.

La giornata di domani rappresenterà l’inizio di un percorso importante e nuovo che punta alla formazione e alla ricerca culturale.

Conservatorio Corelli Messina: un mondo che vuole musica

Il presidente del Conservatorio Corelli, Egidio Bernava, si è detto entusiasta del nuovo modo di interpretare l’attività del conservatorio. Il presidente ha, infatti, dichiarato: «non siamo solo un istituto di alta formazione coreutica. Collaboriamo con il territorio per creare nuove identità. Con la musica si iniziano percorsi nuovi che servono ai nostri ragazzi sperando che possano vedere che c’è un mondo intero che vuole musica».

Egidio Bernava ha anche annunciato la presenza di collaborazioni internazionali come con la Cina e infine ha concluso: «per noi inizia un nuovo percorso. Per conclamarlo, abbiamo bisogno di stare insieme con tutte le istituzioni perchè la cultura non ha confini».

Verso un asse unico degli enti culturali

Orazio Miloro, Commissario Straordinario del Teatro Vittorio Emanuele ha dichiarato: «con grande soddisfazione proseguiamo questo rapporto di collaborazione sottoscritto con il conservatorio Corelli di Messina. L’obiettivo è quello di creare un asse unico degli enti culturali».

I ragazzi del conservatorio Corelli di Messina hanno la possibilità di essere parte integrante della compagine musicale del teatro e questo è anche un elemento fondamentale per il territorio messinese.

Orazio Miloro ha poi annunciato due importanti appuntamenti della stagione in corso: «metteremo in scena “Cavalleria Rusticana” e “Pierino e il lupo” con il conservatorio. Si tratta di una ottimizzazione di risorse umane e strutturali ma c’è anche qualcosa in più. Cerchiamo di dare a Messina delle occasioni perchè attraverso la cultura si completi un percorso di alta formazione. In più, vogliamo anche creare occasioni culturali di sostegno al tessuto socio economico del nostro territorio. È un percorso virtuoso che vuole dare un segno tangibile e reale del fatto che, quando le istituzioni collaborano, si ottengono risultati».

Il conservatorio Corelli di Messina al passo con i tempi

Il direttore Maestro Carmelo Crisafulli ha annunciato che, nel corso della cerimonia di inaugurazione di domani sera, i ragazzi avranno la possibilità di esibirsi in concerti solistici per clarinetto, pianoforte e violino e ha invitato tutti a partecipare.

La serata, come ha affermato Orazio Miloro, è anche un motivo di vanto e orgoglio per gli studenti che frequentano il conservatorio Corelli di Messina. I giovani vanno spesso in altre sedi pensando di trovare più possibilità al di fuori della città dello Stretto ma oggi, grazie all’altissimo livello che offre il conservatorio Corelli, i ragazzi sanno che potranno contare anche sulla possibilità di avere un accompagnamento al mondo del lavoro e potranno formarsi anche all’interno di una struttura storica come il Teatro Vittorio Emanuele.

Alla fine della conferenza stampa, Egidio Bernava ha inoltre ricordato che al Corelli si trovano anche nuove sezioni come quella pop e della musica elettronica che riscuotono un grande successo: «la prima collaborazione con il teatro è stata lo scorso 16 settembre con la sezione pop. Il teatro era pieno e 56 ragazzi si sono esibiti. La musica è dialogo e cultura».

