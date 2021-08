Concorso Ufficio per il processo: a Messina disponibili 148 posti

Aperti i termini – fino al 23 settembre – per partecipare al concorso per addetti all’Ufficio per il processo. Saranno 8mila i giuristi selezionati, di cui 148 a Messina. I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo determinato che avrà durata di tre anni. I fondi provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’Ufficio per il processo è un progetto di miglioramento del servizio giustizia che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari. I requisiti richiesti per partecipare al concorso.

Aperto il concorso per l’Ufficio per il processo: i requisiti e come partecipare

Il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche, anche con laurea triennale, e per una quota anche ai laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. La selezione sarà effettuata attraverso una prima fase di valutazione dei titoli come:

il voto di laurea,

le abilitazioni professionali,

i tirocini svolti.

e una successiva prova scritta che si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, sulle materie di:

diritto pubblico,

ordinamento giudiziario,

lingua inglese.

I candidati potranno presentare domanda, per uno solo dei codici di concorso, fino al 23 settembre, entro le ore 14:00. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro. La stessa può esser inviata esclusivamente per via telematica, avvalendosi dello Spid e di una Pec, accedendo al sistema “Step-One 2019”, previa registrazione al sito da parte del candidato.

Al termine del contratto, il servizio prestato con merito dai vincitori costituirà punteggio aggiuntivo e riserva di posti, nei futuri concorsi della Giustizia e di altre Pubbliche amministrazioni; titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario e preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, oltre a equivalere a un anno di tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza dei corsi alla scuola di specializzazione per le professioni legali.

A Messina 148 posti disponibili

Disponibili circa 8mila posti in tutta Italia per l’Ufficio per il processo. I posti, con riferimento a ciascun distretto, sono i seguenti:

Corte di Cassazione: 200;

Corte di Appello di Ancona: 140;

Corte di Appello di Bari: 306;

Corte di Appello di Bologna: 422;

Corte di Appello di Brescia: 248;

Corte di Appello di Cagliari : 248;

Corte di Appello di Caltanissetta: 106;

Corte di Appello di Campobasso: 51;

Corte di Appello di Catania: 341;

Corte di Appello di Catanzaro: 304;

Corte di Appello di Firenze: 446 ;

Corte di Appello di Genova: 251;

Corte di Appello dell’Aquila: 190;

Corte di Appello di Lecce: 303;

Corte di Messina: 148;

Corte di Milano: 680;

Corte di Napoli: 956;

Corte di Palermo: 410;

Corte di Perugia: 107;

Corte di Potenza: 125;

Corte di Reggio Calabria: 208;

Corte di Roma: 843;

Corte di Salerno: 218;

Corte di Torino: 401;

Corte di Trieste: 141;

Corte di Venezia: 348.

A questo link il bando completo.

