Concorso Polizia 2022: i requisiti e come partecipare al bando

La Polizia di Stato assume 1.188 allievi per il 2022; in Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il concorso, per esame, aperto a tutti i cittadini italiani. Vediamo i requisiti richiesti per partecipare al bando pubblico, le date e come inoltrare la domanda.

Ecco i requisiti richiesti per partecipare al concorso della Polizia 2022:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Concorso Polizia di Stato 2022

Il concorso della Polizia di Stato 2022 prevede le seguenti prove:

prova d’esame scritta: questionario a risposta multipla di cultura generale, inglese e conoscenze informatiche;

prova di efficienza fisica: corsa, salto in alto, piegamenti sulle braccia;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali.

Come inoltrare la domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle 23:59 del 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile a questo link all’indirizzo, cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

Il candidato potrà accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato.

A questo link il bando completo.

