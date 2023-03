Concorso Marina Militare 2023: come partecipare al bando

Pubblicato il concorso 2023 della Marina Militare per il reclutamento di 1500 volontari in Ferma Prefissata Iniziale: 1000 saranno destinati al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 500 al Corpo delle Capitanerie di Porto (CP). Ecco i requisiti per partecipare:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di

Volontario in servizio permanente

Per partecipare al bando di concorso 2023 della Marina Militare è possibile presentare la domanda online a questo link entro e non oltre il 10 marzo.

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:

consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa ovvero inviando una richiesta all’indirizzo mail: urp@persomil.difesa.it (modalità consigliata);

direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione

Generale per il Personale Militare, Viale dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06469136900 nei seguenti giorni e orari : dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30; dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.

A questo link il bando completo.

