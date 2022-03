Concorso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: come partecipare ai bandi

Sono tre i bandi di concorso pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che seleziona candidati per un totale complessivo di 9 posti di lavoro a tempo indeterminato. Il primo bando è per due unità di personale che verranno inquadrati come Funzionario di Amministrazione al Dipartimento delle Risorse Umane.

Il secondo concorso è per una unità di personale assunto come Collaboratore di Amministrazione nell’ Area Tematica: “Attività amministrative e contrattuali connesse alle procedure di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni”. Infine, la terza selezione pubblica è per sei unità come Collaboratore di Amministrazione. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre le 23:59 del 7 aprile 2022. Adesso, vediamo che requisiti servono per ogni concorso.

Concorsi INGV

Pubblicati tre bandi di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato per lavorare all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Primo bando:

Il primo concorso selezionerà due persone che si occuperanno di Risorse Umane. Le attività di competenza del Settore Reclutamento Risorse Umane consistono in particolare:

nella redazione di atti e/o provvedimenti amministrativi relativi alle procedure concorsuali (a titolo meramente esemplificativo: bandi di concorso, atti endo-procedimentali, atti di nomina della commissione esaminatrice o di esclusione dei candidati, provvedimenti di

approvazione della graduatoria);

approvazione della graduatoria); nella redazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;

nella predisposizione di atti e/o provvedimenti amministrativi relativi alle procedure di conferimento di assegni di ricerca e borse di studio.

Per l’ammissione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

laurea in Giurisprudenza ;

; avere buona conoscenza della lingua inglese ;

; avere buona conoscenza dell’informatica di base.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Concorso Codice Bando 2FUNZ-AC-SR-03-2022”. Il bando completo qui.

Secondo bando:

Il secondo concorso, invece, selezionerà un unico posto di lavoro, sempre all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e avrà la mansione di Collaboratore Amministrativo. I requisiti richiesti sono:

essere cittadini italiani;

possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità);

di II grado (diploma di maturità); aver svolto per almeno due anni attività professionale nell’Area tematica indicata nell’oggetto del bando;

nell’Area tematica indicata nell’oggetto del bando; buona conoscenza della lingua inglese ;

; buona conoscenza dell’informatica di base.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Concorso codice bando 1CAM-AC-SR-03-2022”. Il bando completo qui.

Terzo bando:

Il terzo e ultimo concorso dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è rivolto a 6 unità, assunte come Collaboratore Amministrativo. Il Collaboratore di Amministrazione svolge attività amministrative e/o contabili, comportanti l’applicazione di norme giuridiche e l’utilizzo di apparecchiature informatiche ovvero esegue attività di segreteria e/o cura la tenuta di documentazione amministrativa. Le sedi di lavoro sono: Bologna, Palermo, Catania e Roma. Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto ad esprimere la propria preferenza tra le sedi di lavoro.

essere cittadini italiani;

appartenere alle categorie riservatarie previste dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

previste dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; essere iscritto nell’apposito elenco tenuto dai competenti servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità);

(diploma di maturità); avere buona conoscenza della lingua inglese ;

; avere buona conoscenza dell’informatica di base.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Concorso codice bando 6CAM-DIS-03-2022”. Il bando completo qui.

