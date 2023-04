Concorso INPS 2023: online l’avviso pubblico per 701 medici. Come partecipare

Nuovo concorso all’INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è alla ricerca di 701 medici. C’è tempo fino al 26 aprile 2023 per fare domanda e partecipare all’avviso pubblico. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi.

Non solo psicologi e assistenti sociali, nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato un secondo avviso pubblico per la ricerca anche medici cui conferire incarichi individuali finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Concorso INPS 2023 per 701 medici: come partecipare

Requisiti

Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di pubblicazione dell’avviso (31 marzo 2023) sono in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Iscrizione all’Albo professionale.

Come funzionano gli incarichi

Ai candidati che si collocheranno in posizione utile in graduatoria saranno conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per 35, 28 o 21 ore settimanali, articolate di norma in 5 giorni feriali da lunedì a venerdì, nei limiti della residua disponibilità oraria della sede e secondo le preferenze espresse dal medico in fase di presentazione della domanda. Fermo restando che l’attività di accertamento medico legale è di carattere libero professionale e non può essere configurata come rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS, gli incarichi sono conferiti per l’intera durata dell’Accordo che continua a produrre effetti successivamente alla scadenza anche per i relativi incarichi, i quali sono rinnovati solo alla stipula di un successivo Accordo.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dell’INPS dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando il modulo disponibile a questo link. L’invio online della domanda, debitamente compilata. deve essere eseguito improrogabilmente dalle ore 10.00 del giorno 5 aprile 203 alla scadenza fissata alle ore 14.00 del giorno 26 aprile 2023.

Maggiori informazioni sul concorso per medici INPS a questo link.

