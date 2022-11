Concorso INPS 2022: i requisiti e le prove

Pubblicato il bando di concorso dell’INPS 2022 che assume a tempo indeterminato 38 professionisti in tutta Italia, anche in Sicilia. Nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta cercando 22 tra ingegneri elettrici e meccanici e 16 tra ingegneri civili, edili e architetti. Vediamo i requisiti richiesti e le prove per partecipare al concorso dell’INPS.

Concorso INPS 2022: requisiti

Per partecipare al bando di concorso dell’INPS sono richiesti i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

diploma di laurea in Ingegneria elettrica; Ingegneria meccanica; Architettura; Ingegneria civile; Ingegneria edile o Ingegneria edile-Architettura;

essere iscritto all’albo professionale di riferimento.

Le prove

La procedura di concorso prevede due prove:

una prova scritta : soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, che avranno come oggetto argomenti relativi alla legislazione, alle norme tecniche, alle procedure della pubblica amministrazione e avrà ad oggetto argomenti relativi alla legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure;

: soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, che avranno come oggetto argomenti relativi alla legislazione, alle norme tecniche, alle procedure della pubblica amministrazione e avrà ad oggetto argomenti relativi alla legislazione, norme tecniche, teoria, tecnica e procedure; una prova orale: mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo professionale da ricoprire. Essa verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sui principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy. Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche in ambito tecnico, e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse nell’esercizio della professione di ingegnere ed architetto.

Come inoltrare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando il seguente link. Le domande, debitamente compilate, dovranno essere inviate entro le 16 del 28 novembre 2022. Allo scadere del termine il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico.

A questo link il bando completo.

