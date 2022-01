Concorso Forestale Sicilia: come candidarsi al bando della Regione

Era stato annunciato a novembre del 2021 e adesso è stato pubblicato il bando per partecipare al concorso per entrare nel Corpo Forestale in Sicilia. La Regione, infatti, ha sbloccato le assunzioni e adesso è in attesa delle selezioni per i nuovi 46 agenti a tempo pieno e indeterminato.

Il concorso pubblico, per entrare a far parte della Corpo Forestale della Sicilia, prevede una prova scritta e un accertamento psico-attitudinale. Ma vediamo che requisiti ci vogliono per accedere al bando della Regione Siciliana.

Concorso Forestale Sicilia

Per poter accedere al concorso del Corpo Forestale della Regione Siciliana è necessario possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana,

avere un’età non inferiore a diciotto anni e non aver compiuto gli anni trenta. Il limite di età è

pertanto superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 30° anno di età,

pertanto superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 30° anno di età, essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le prove

Come abbiamo detto, sono previste due prove:

una prova selettiva scritta , che si svolgerà presso le sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La prova scritta consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volte verificare la sufficiente conoscenza della lingua inglese, la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, di argomenti di cultura generale ed elementi di educazione civica e ordinamento costituzionale con particolare riferimento allo Statuto della Regione Siciliana, elementi di ecologia, botanica e biologia, elementi di geografia, elementi di geometria e abilità logico-matematiche.

, che si svolgerà presso le sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La prova scritta consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con volte verificare la sufficiente conoscenza della lingua inglese, la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, di argomenti di cultura generale ed elementi di educazione civica e ordinamento costituzionale con particolare riferimento allo Statuto della Regione Siciliana, elementi di ecologia, botanica e biologia, elementi di geografia, elementi di geometria e abilità logico-matematiche. accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione.

Una volta superate le prove i candidati idonei parteciperanno a un corso di formazione professionale della durata di tre mesi svolto in auto-formazione presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi, con superamento di esami finali tecnico-pratici.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile qui.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le 23.59 del 28 gennaio 2022.

A questo link il bando completo.

(30)