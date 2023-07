Concorso Comune di Messina: l’elenco degli ammessi alla prova scritta per istruttore contabile

È online l’elenco degli ammessi alla prova scritta per il profilo di istruttore contabile nell’ambito del concorso al Comune di Messina. A passare la preselettiva sono stati 36 candidati su 738 partecipanti. Sette i posti di lavoro messi a bando per la categoria.

Prosegue la procedura di concorso per l’assunzione di 341 persone a Palazzo Zanca. La prova preselettiva per il profilo di istruttore contabile nell’ambito del concorso al Comune di Messina si è svolta lo scorso 4 luglio 2023 e ha visto la partecipazione di 738 persone (sulle 1.508 che si erano iscritte). A superare il test, tenutosi da remoto, sono stati 36 candidati che adesso dovranno prepararsi per la prova scritta, la cui data è ancora da comunicare. L’elenco completo degli ammessi è disponibile a questo link.

Nel frattempo, sono state comunicate nei giorni scorsi le date per le prove scritte per i profili di istruttore amministrativo e funzionario di vigilanza, sempre nell’ambito del maxi-concorso al Comune di Messina. Prove scritte che consisteranno, per tutti i profili previsti, in due domande a risposta aperta cui rispondere in un tempo massimo di 60 minuti. Così come per le preselettive, anche gli scritti si svolgeranno da remoto.

Il Comune di Messina ha creato una pagina apposita all’interno del portale istituzionale di Palazzo Zanca, in cui sono contenute tutte le informazioni utili relative al concorso. All’interno della piattaforma sono presenti il calendario delle prove preselettive e degli scritti, gli esiti e gli elenchi dei candidati ammessi, i singoli bandi e una sezione dedicata alle FAQ (Frequently asked questions, ndr), vale a dire le risposte alle domande più frequenti. Maggiori aggiornamenti seguiranno nei prossimi giorni.

(157)