Concorso Comune di Messina: le date delle prove scritte per istruttore amministrativo e funzionario di vigilanza

Online le date delle prove scritte per i 5 posti di lavoro come funzionario di vigilanza e i 50 come istruttore amministrativo nell’ambito del concorso al Comune di Messina. Vediamo quando e come si svolgeranno e tutte le informazioni e i link utili per i candidati.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 persone tramite concorso al Comune di Messina. Ultimate le relative preselettive – rese necessarie dall’alto numero di candidati –, nelle scorse ore sono state rese pubbliche le date delle prove scritte per il profilo di funzionario di vigilanza e per quello di istruttore amministrativo.

Le date delle prove scritte per funzionario di vigilanza e istruttore amministrativo

Le prove preselettive per i 50 posti di lavoro per il profilo di istruttore amministrativo nell’ambito del concorso al Comune di Messina si sono svolte il 12 e 14 giugno 2023. Adesso è il momento, per i candidati che hanno passato il test, di passare alla prova scritta, che si svolgerà il 28 Luglio 2023 alle ore 15.00, sempre da remoto.

Per quel che riguarda, invece, il profilo di funzionario di vigilanza, i posti di lavoro disponibili sono 5. La prova preselettiva si è svolta il 14 luglio. Lo scritto si svolgerà sempre da remoto alle ore 15.00 del 31 Luglio 2023.

Concorso al Comune di Messina: come si svolgono le prove scritte

Tutte le prove scritte nell’ambito del concorso al Comune di Messina hanno la durata di 60 minuti e consistono in due quesiti a risposta aperta formulati dalla Commissione esaminatrice. La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Il candidato riceverà indicativamente 7 giorni prima della data della prova una e-mail alla casella di posta elettronica ordinaria utilizzata in fase di iscrizione al Concorso al Comune di Messina. All’interno della e-mail saranno contenute le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. Si consiglia quindi di monitorare la propria casella e-mail, verificando anche la cartella dello spam. Nel caso in cui l’e-mail non dovesse comparire neanche tra la posta indesiderata sarà possibile richiedere l’invio di una seconda e-mail scrivendo al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it, specificando l’Ente e il concorso di riferimento.

Maggiori informazioni sul concorso al Comune di Messina sono disponibili sul sito di Palazzo Zanca, nella sezione dedicata.

(18)