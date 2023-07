Concorso Comune di Messina: l’elenco degli ammessi alla prova scritta per funzionario amministrativo

Pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta per funzionario amministrativo nell’ambito del concorso al Comune di Messina. A passare la preselettiva sono stati 402 candidati su 2.837 partecipanti. I posti di lavoro disponibili sono 79. Vediamo l’elenco e gli ultimi aggiornamenti sulla procedura di selezione indetta da Palazzo Zanca.

Procede l’iter per l’assunzione di 341 persone tramite concorso pubblico al Comune di Messina. Oltre 20mila i candidati iscritti alle prove preselettive, adesso sono cominciati gli scritti. Nella giornata di ieri, 13 luglio 2023, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per il profilo professionale di funzionario amministrativo. Come anticipato, a superare il test – svoltosi in più sessioni il 5 e 6 luglio – sono stati 402 dei 2.837 partecipanti (gli iscritti erano in realtà 5.247). La lista di coloro che hanno superato la preselettiva e a breve si dovranno cimentare nello scritto è disponibile a questo link.

Le prove scritte del concorso al Comune di Messina, così come le preselettive, si svolgeranno da remoto e saranno uguali come struttura per tutti i profili messi a bando. In particolare, il test avrà la durata di 60 minuti e consisterà in due domande a risposta aperta predisposte dalla commissione esaminatrice. Per superarla occorre ottenere un punteggio di 21/30.

Sempre nella giornata di ieri, giovedì 13 luglio, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta per istruttore contabile. Già in programma, inoltre, le prove scritte per i profili di istruttore amministrativo e di funzionario di vigilanza, che si svolgeranno a fine luglio. Per rimanere sempre aggiornati sul concorso al Comune di Messina, è possibile consultare la pagina creata da Palazzo Zanca all’interno della propria piattaforma istituzionale. Lì è possibile ottenere informazioni su tutto ciò che concerne la procedura di selezione in corso nella città dello Stretto.

(331)