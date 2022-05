Concorso Centri per l’Impiego Sicilia 2022: l’elenco degli ammessi e le date delle prove

La Regione ha pubblicato le date e l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per il concorso per i Centri per l’Impiego in Sicilia 2022; che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 537 funzionari. Il 25 e il 26 maggio quindi al via le nuove selezioni che completeranno il reclutamento del nuovo personale all’interno dei Centri per l’Impiego della Sicilia.

«Con le date per la selezione dei funzionari per i centri per l’impiego è stato completato così il calendario delle prove per il reclutamento delle 1.124 unità di personale non dirigenziale per gli uffici dell’Amministrazione regionale – ha detto l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto – dal 2 al 26 maggio fissate tutte le prove scritte, poi a giugno si passerà alla fase successiva del concorso per arrivare alle graduatorie. Resta da definire il calendario dei 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana».

Concorso Centri per l’impiego

Come abbiamo detto le prove per il concorso in Sicilia per lavorare nei Centri per l’Impiego saranno spalmate in due giorni. Vediamo il calendario delle prove in programma per mercoledì 25 maggio:

alle 10, a Palermo, nella Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea: prove scritte per i 37 aspiranti analisti del mercato del lavoro . Il test si svolgerà in modalità digitale. (Qui l’elenco dei 411 ammessi alla prova);

per i 37 aspiranti . Il test si svolgerà in modalità digitale. (Qui l’elenco dei 411 ammessi alla prova); alle 15, a Palermo, nella Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea: prove scritte per i 37 specialisti informatici statistici. (Qui l’elenco dei 223 ammessi alla prova).

Il programma delle prove per giovedì 26 maggio:

alle 10, a Palermo, nella Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea: prove scritte per selezionare 119 specialisti amministrativi contabili . (Qui l’elenco dei 920 ammessi alla prova);

per selezionare 119 . (Qui l’elenco dei 920 ammessi alla prova); alle 14, a Palermo, nella Tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea: prove scritte per la selezione di 344 specialisti mercato e servizi lavoro. (Qui l’elenco dei 2.239 ammessi alla prova).

Cosa studiare

La prova scritta del concorso Centri per l’Impiego 2022 prevede nella risoluzione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame previste dai rispettivi bandi.

(58)