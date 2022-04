Concorso Autostrade Siciliane: come candidarsi per il lavoro a tempo indeterminato

Il CAS – Consorzio Autostrade Siciliane ha pubblicato un concorso per la selezione 105 figure nuove nel ruolo di agente tecnico esattore; si prevede l’assunzione di 75 tecnici esattori (o “casellanti”) nel 2022 e 30 unità nel 2023.

I candidati che supereranno il concorso verranno assunti a tempo indeterminato: saranno inquadrati con un part time al 25% per un periodo predeterminato di 6 mesi continuativi per anno (dal 1 aprile al 30 settembre) e con numero di ore mensili per un dipendente con profilo analogo in regime di full time. Tra i requisiti richiesti è necessario possedere il diploma di scuola superiore e l’abilitazione allo svolgimento di mansioni di agente tecnico esattore conseguita all’esito di corsi di formazione professionale.

Vediamo gli altri requisiti richiesti:

essere cittadini italiani;

essere titolare di patente di guida B;

idoneità psico-fisica.

Per partecipare al concorso delle Autostrade Siciliane è necessario inoltrare la domanda entro le 23.59 del 26 aprile 2022, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: autostradesiciliane@posta-cas.it.

Qui il bando completo.

(308)